Климатолог объяснил высокие темпы потепления в России

Москва, 30 марта. Повышение среднегодовой температуры в России, которое происходит быстрее, чем в других странах, связано с близостью РФ к Арктике. Об этом сообщил глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

«Аномалия связана с физикой атмосферы, расположением нашей страны на земном шаре — близостью к Арктике. Нашей вины в этом нет», — объяснил эксперт в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков на заседании Генассамблеи организации заявил, что в России глобальное потепление идет в 2,5 раза быстрее среднемировых темпов.

Алексей Кокорин отметил, что о катастрофических последствиях этого явления говорить рано, хотя определенные поводы для беспокойства все же присутствуют.

«Нам не грозят совсем катастрофические вещи — засуха и затопление, но другие воздействия для нас гораздо сильней. Речь идет об увеличении числа опасных метеоявлений и таянии мерзлоты», — сказал Кокорин.

Эксперт также сообщил, что в минувшем году в России было зафиксировано 580 опасных метеорологических явлений — это в два с половиной раза больше, чем в начале 2000-х годов.