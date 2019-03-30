Песков сообщил, что США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле

Москва, 30 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не запрашивал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Нет, не запрашивали (телефонный разговор с Путиным по ситуации в Венесуэле. — Прим. ФАН)», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить положение дел в Венесуэле с главой РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Несколько дней назад Трамп встретился с супругой венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо. Во время разговора американский президент заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу.

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, комментируя резкое заявление Трампа, отметил, что Москва продолжит выполнять свои обязательства перед южноамериканским государством. Клинцевич предостерег 45-го американского президента от попыток запугать Россию.

В конце января Вашингтон попытался осуществить государственный переворот в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, получив сигнал от вице-президента США Майка Пенса, объявил себя «временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы».

Россия выразила поддержку законному президенту южноамериканской страны Николасу Мадуро. В Москве призвали международное сообщество не допустить грубого вмешательства США в дела суверенного государства. Ранее стало известно, что Хуану Гуайдо, по решению властей Венесуэлы, запрещено занимать государственные посты.