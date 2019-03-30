Эксперт объяснил ошибку ЦРУ в призыве русскоговорящих на службу

Компетентность и профессионализм нынешних сотрудников ЦРУ находятся под большим вопросом. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Ошибка ЦРУ

Пользователи социальных сетей обратили внимание на ошибку, которая была допущена создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.

⁦@CIA⁩ recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? ⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/MDRg1p3KJq — David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) March 29, 2019

На билборде, появившемся на одной из станций метро, была написана фраза, которая состояла из двух частей — на русском и английском языках: «Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security».

Дословно она переводится как «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности». При этом те, кто составлял текст рекламы, ошиблись, неправильно употребив форму глагола «to be», чем допустили рассогласование единственного и множественного чисел во фразе.

«Все мельчает»

По мнению Владимира Соловейчика, в деятельности Центрального разведывательного управления «все мельчает». Профессионализм, компетентность и филологические навыки первого директора ЦРУ США Аллена Даллеса и тех, кто вместе с ним семьдесят два года тому назад стоял у истоков этого ведомства, как бы они ни были настроены против СССР, не мог подвергнуть сомнению никто, уверен эксперт.

«Нынешние наследники Даллеса, судя по позорной ошибке на рекламном щите для приглашения в ЦРУ говорящих по-русски сотрудников, от уровня отцов-основателей американской разведки далеки — и изрядно. Даже своим родным английским языком, похоже, владеют не вполне. Конечно, смешная словесная ошибка — мелочь, но мелочь показательная. Серьезное силовое ведомство с репутацией и бюджетом выставлено, что называется, «курам на смех» по вине собственных сотрудников. Сколько ни извиняйся, сколько ошибку ни исправляй, а спецслужба, оказавшаяся объектом насмешек и острот, сильно теряет в своем ореоле «ордена носителей тайного знания и скрытой от посторонних глаз власти». И не только в США», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, этот эпизод со временем забудется, в общественном сознании США будут господствовать иные темы. Однако ошибка показательна.

«Если даже на таком уровне в ЦРУ не все в порядке, то что можно сказать об «аналитике», предполагающей принятие руководством страны серьезных политических решений? После этой истории стало очевидно, что в ЦРУ надо набирать новых сотрудников, не только хорошо говорящих на нашем языке, но и досконально грамотных в своем родном, английском. Полагаю, дирекция ЦРУ этим озаботится. Тем более, что бюджетное финансирование разведывательного сообщества США в целом и ЦРУ в частности растет год от года», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, вся эта история наглядно показывает, что с эффективностью работы ЦРУ имеются явные проблемы. Это, вне всякого сомнения, хорошо для России, против которой направлено острие американских спецслужб, но безрадостно для самих США и их граждан.

«Если над разведкой смеются вместо того, чтобы уважать, то это значит одно: престиж страны падает. Вряд ли это понравится избирателям Дональда Трампа и его республиканцев на предстоящих в будущем году выборах», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее ФАН сообщало, что умер бывший агент ЦРУ Тони Мендес. Смерть наступила из-за вызванных болезнью Паркинсона осложнений.