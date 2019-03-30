Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204

Москва, 30 марта. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Рогозин ранее опубликовал в соцсети снимок нового самолета Ту-204–300, на борту которого будут перевозить космонавтов на Байконур и космодром Восточный. Один из пользователей Twitter прокомментировал фотографию и выразил недовольство отделкой салона, пишет РИА Новости.

«Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов», — ответил Рогозин на украинском.

Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 29, 2019

Самолет Ту-204-300, названный в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, получил Центр подготовки космонавтов накануне, воздушное судно заказывали в 2014 году. Его оснастили специальными каютами для космонавтов, отмечает «360».