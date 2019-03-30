Дом в Магнитогорске признан безопасным для жизни | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Дом в Магнитогорске признан безопасным Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске назван пригодным для проживания. Такое заключение вынесла официальная госэкспертиза, признав конструкции здания достаточно устойчивыми. Вернуться домой жильцы смогут уже с 1 апреля — власти уверяют, что никаких оснований для беспокойства нет. Но похоже, что многие магнитогорцы с этим не согласны: уже более 170 человек написали городской администрации о желании переехать. Напомним, в канун Нового года здесь произошла страшная трагедия: взрыв бытового газа привел к гибели 39 человек и обрушению целого подъезда многоэтажки. Инцидент вызвал громкий резонанс в обществе, который, по всей видимости, не утихнет и сегодня.

Смертельное ДТП на Невском Серьезное ДТП с летальным исходом произошло сегодня в центре Санкт-Петербурга. Очевидцы опубликовали в сети кадры с места аварии: около 7 утра на пересечении Невского и Литейного проспектов столкнулись сразу три машины. При невыясненных пока обстоятельствах Hyundai врезался в «ГАЗель» и вылетел на встречную полосу, где «снес» автомобиль Volkswagen. Его водитель, по предварительным данным, и стал единственной жертвой, еще четверо человек доставлены в больницу. Среди них два пассажира Volkswagen, пешеход и водитель Hyundai — предполагаемый виновник ДТП. На месте работают экстренные службы и устанавливают детали инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Джамбеков доставлен в Москву А виновник другого трагичного ДТП сегодня доставлен в Москву из Грозного. Для дальнейших судебных разбирательств. Речь о Муслиме Джамбекове, печально известном по аварии на Можайском шоссе. Напомним, 24 марта его Gelandewagen врезался в «Ниву», из-за чего погибли женщина и ее 11-летняя дочь. Отец девочки получил травмы головы, но выжил — сейчас он госпитализирован. А вот Джамбеков с места ДТП скрылся, причем успел добраться до Грозного. Но сдался полиции вскоре после требования главы Чечни Рамзана Кадырова. Джамбеков записал видео с извинениями, где свой побег объяснил состоянием шока. В его отношении возбуждено уголовное дело о смерти по неосторожности двух и более лиц, уроженцу Чечни грозит до 7 лет лишения свободы.