ФАН публикует видео пожара в мебельном центре в Краснодаре

Краснодар, 30 марта. В Краснодаре загорелся металлический ангар. Видео пожара появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По последним данным, работающим на месте ЧП пожарным удалось сократить площадь пожара с 700 квадратных метров до 500 квадратных метров. Как поясняют очевидцы, горит здание мебельного склада. По другим данным, внутри огонь охватил пластиковую тару и бумагу.

Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Пострадавших в инциденте нет.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места чрезвычайного происшествия.

Ранее стало известно о пожаре в ангаре на Ростовском шоссе в Краснодаре.