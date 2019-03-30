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ФАН публикует видео пожара в мебельном центре в Краснодаре

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ФАН публикует видео пожара в мебельном центре в Краснодаре

Краснодар, 30 марта. В Краснодаре загорелся металлический ангар. Видео пожара появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По последним данным, работающим на месте ЧП пожарным удалось сократить площадь пожара с 700 квадратных метров до 500 квадратных метров. Как поясняют очевидцы, горит здание мебельного склада. По другим данным, внутри огонь охватил пластиковую тару и бумагу.

Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Пострадавших в инциденте нет.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места чрезвычайного происшествия.

Ранее стало известно о пожаре в ангаре на Ростовском шоссе в Краснодаре.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Федеральное агентство новостей
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