Российские курсанты взяли золото на Международной олимпиаде по иностранному языку

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии из Санкт-Петербурга стали победителями конкурса по иностранному языку на Международной олимпиаде курсантов, сообщает Федеральное агентство новостей. Второй оказалась сборная команда Армении, третье место взяли курсанты из Белоруссии. Международные соревнования принимал у себя армянский Военно-спортивный лицей им. Монте Мелконяна в городе Дилижан. На церемонии награждения побывал корреспондент ФАН.

Ежегодные международные олимпиады для национальных команд стран СНГ проводятся с 2015 года. И в очередном состязании по иностранному языку этого года впервые приняли участие курсанты Киргизии, а также команды из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и России.

Знания английского языка в этот раз проверяли по непростой теме международного гуманитарного права, а это и специфические термины, и определенная лексика. В заданиях олимпиады есть письменные блоки, устные состязания и командная работа.

«Победу практически вырывали у соперников, но в итоге все получилось, — признается в разговоре с ФАН курсант Михайловской военной артиллерийской академии Артем Зекунов. — Мы в команде все хорошие, закадычные друзья, давно друг друга знаем, в любой ситуации за друга горой, потому все и удалось. Я советую всем продолжать изучение иностранных языков, потому что это открывает человеку множество дорог и дверей на пути к карьере. Английский нужен для саморазвития: зная его, можно искать альтернативную информацию, проверять достоверность фактов. Для офицеров знание языка — это возможность профессионального развития, необходимое условие для работы в международных организациях и в политической сфере».

По словам военных-методистов, которые готовят задания олимпиады, знание английского языка помогает военнослужащим во время совместных международных учений, на военных спортивных играх с участием национальных команд других государств. Тем, кто работает с военной техникой, иностранный язык и вовсе необходим, чтобы следить за разработками военной индустрии других стран.

Победителей олимпиады наградил начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«В современных условиях знание иностранного языка дает военнослужащим эффективный инструмент получения новых профессиональных знаний, позволяет значительно усилить свой научно-исследовательский потенциал и общий культурный уровень, — сказал он на выступлении в лицее им. Монте Мелконяна. — Знания — вот самая большая ценность, которая останется с вами на всю жизнь. В ходе бескомпромиссной борьбы все без исключения конкурсанты показали высокие результаты, продемонстрировали глубокие знания и фундаментальную языковую подготовку».

Следующие этапы Международной олимпиады пройдут в апреле — курсанты покажут знания по военной истории и математике. В мае соревнования завершатся конкурсом военно-профессионального мастерства. Разные этапы конкурсов проходят на территории Армении, Белоруссии и Казахстана.

В ходе визита в Армению начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин посетил общеобразовательную школу №21 в Ереване. В ней с 1994 года учатся дети российских военнослужащих и прокуратуры, работников посольства РФ в Армении и дети местных жителей. 25 лет назад здание школы восстановили практически из руин, сегодня два здания переоборудованы под учебные классы, еще в одном ведется капитальный ремонт. Школа Минобороны обучает 565 детей. Директор Светлана Хачатурян заявляет, что 100% выпускников поступает в дальнейшем в учебные заведения России. Среди исключений — те, кто решил уйти сразу после школы на военную службу или выйти замуж.

По поручению министра обороны России Виктор Горемыкин наградил учителей школы ведомственными медалями Минобороны и поблагодарил за труд.

«Слово «педагог» — это не только учителя, но и все мы, кто трудится в образовательной сфере, — сказал он. — Вы делаете доброе, полезное и великое дело. Большая часть времени учеников проходит под вашим чутким руководством. Здесь, в Армении, островок знаний есть не только у России, но и у стран СНГ».

От Минобороны школе подарили многотомное издание книг о Великой Отечественной войне, Первой мировой войне и краткую историю российской армии, выпущенную под редакцией министра обороны России Сергея Шойгу.