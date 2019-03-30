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Российские курсанты взяли золото на Международной олимпиаде по иностранному языку

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Российские курсанты взяли золото на Международной олимпиаде по иностранному языку

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии из Санкт-Петербурга стали победителями конкурса по иностранному языку на Международной олимпиаде курсантов, сообщает Федеральное агентство новостей. Второй оказалась сборная команда Армении, третье место взяли курсанты из Белоруссии. Международные соревнования принимал у себя армянский Военно-спортивный лицей им. Монте Мелконяна в городе Дилижан. На церемонии награждения побывал корреспондент ФАН.

Ежегодные международные олимпиады для национальных команд стран СНГ проводятся с 2015 года. И в очередном состязании по иностранному языку этого года впервые приняли участие курсанты Киргизии, а также команды из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и России.

Российские курсанты взяли золото на Международной олимпиаде по иностранному языку

Знания английского языка в этот раз проверяли по непростой теме международного гуманитарного права, а это и специфические термины, и определенная лексика. В заданиях олимпиады есть письменные блоки, устные состязания и командная работа.

«Победу практически вырывали у соперников, но в итоге все получилось, — признается в разговоре с ФАН курсант Михайловской военной артиллерийской академии Артем Зекунов. — Мы в команде все хорошие, закадычные друзья, давно друг друга знаем, в любой ситуации за друга горой, потому все и удалось. Я советую всем продолжать изучение иностранных языков, потому что это открывает человеку множество дорог и дверей на пути к карьере.

Английский нужен для саморазвития: зная его, можно искать альтернативную информацию, проверять достоверность фактов. Для офицеров знание языка — это возможность профессионального развития, необходимое условие для работы в международных организациях и в политической сфере».

Российские курсанты взяли золото на Международной олимпиаде по иностранному языку

По словам военных-методистов, которые готовят задания олимпиады, знание английского языка помогает военнослужащим во время совместных международных учений, на военных спортивных играх с участием национальных команд других государств. Тем, кто работает с военной техникой, иностранный язык и вовсе необходим, чтобы следить за разработками военной индустрии других стран.

Победителей олимпиады наградил начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Российские курсанты взяли золото на Международной олимпиаде по иностранному языку

«В современных условиях знание иностранного языка дает военнослужащим эффективный инструмент получения новых профессиональных знаний, позволяет значительно усилить свой научно-исследовательский потенциал и общий культурный уровень, — сказал он на выступлении в лицее им. Монте Мелконяна.

— Знания — вот самая большая ценность, которая останется с вами на всю жизнь. В ходе бескомпромиссной борьбы все без исключения конкурсанты показали высокие результаты, продемонстрировали глубокие знания и фундаментальную языковую подготовку».

Российские курсанты взяли золото на Международной олимпиаде по иностранному языку

Следующие этапы Международной олимпиады пройдут в апреле — курсанты покажут знания по военной истории и математике. В мае соревнования завершатся конкурсом военно-профессионального мастерства. Разные этапы конкурсов проходят на территории Армении, Белоруссии и Казахстана.

В ходе визита в Армению начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин посетил общеобразовательную школу №21 в Ереване. В ней с 1994 года учатся дети российских военнослужащих и прокуратуры, работников посольства РФ в Армении и дети местных жителей. 25 лет назад здание школы восстановили практически из руин, сегодня два здания переоборудованы под учебные классы, еще в одном ведется капитальный ремонт. Школа Минобороны обучает 565 детей. Директор Светлана Хачатурян заявляет, что 100% выпускников поступает в дальнейшем в учебные заведения России. Среди исключений — те, кто решил уйти сразу после школы на военную службу или выйти замуж.

Российские курсанты взяли золото на Международной олимпиаде по иностранному языку

По поручению министра обороны России Виктор Горемыкин наградил учителей школы ведомственными медалями Минобороны и поблагодарил за труд.

«Слово «педагог» — это не только учителя, но и все мы, кто трудится в образовательной сфере, — сказал он. — Вы делаете доброе, полезное и великое дело. Большая часть времени учеников проходит под вашим чутким руководством. Здесь, в Армении, островок знаний есть не только у России, но и у стран СНГ».

Российские курсанты взяли золото на Международной олимпиаде по иностранному языку

От Минобороны школе подарили многотомное издание книг о Великой Отечественной войне, Первой мировой войне и краткую историю российской армии, выпущенную под редакцией министра обороны России Сергея Шойгу.

Российские курсанты взяли золото на Международной олимпиаде по иностранному языку

Автор: Евгения Авраменко
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