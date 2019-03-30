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Новости Сирии

Более 850 беженцев вернулись в Сирию за сутки

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Более 850 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 30 марта. Сирийские беженцы продолжают возвращаться домой — за минувшие сутки в САР прибыли 856 человек, покинувшие страну из-за военного конфликта. 

Из Ливана в течение суток вернулись 254 беженца, из Иордании — 602, говорится в комментарии центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 856 беженцев», — сообщили в центре.

Отмечается также, что в места постоянного проживания на территории САР вернулись 92 сирийца. Кроме того, по данным центра, занимающегося помощью беженцам, за сутки инженерами сирийской армии разминировано 3,5 гектара территории, обнаружено и уничтожено 42 взрывоопасных предмета. 

Автор: Федор Веснин
Источник: Центр приема, распределения и размещения беженцев
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