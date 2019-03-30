ВВС Турции нанесли массированный удар по РПК на севере Ирака

Анкара, 30 марта. ВВС Турции нанесли массированный удар по Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщили в министерстве обороны Турции.

Рабочая партия Курдистана является запрещенной в Турции организацией, так как Анкара считает членов этой группировки террористами.

«В рамках операции «Лапа» ВВС Турции утром 30 марта нанесли удар по штабам, укрытиям и бункерам террористической организации РПК по району Кандиль на севере Ирака», — констатировали в военном ведомстве страны.

По данным Минобороны Турции, внутри бункеров и укрытий находились главари РПК, которые готовили атаки на приграничные части турецкой армии.

После возобновления вооруженного конфликта между Анкарой и РПК в 2015 году около тысячи военных и полицейских Турции, а также около 500 мирных граждан погибли в результате атак курдских повстанцев. Как утверждают в Минобороны Турции, им удалось нейтрализовать более 10 тысяч членов РПК.

В январе этого года Совет национальной безопасности Турции провел в заседание, на котором были рассмотрены меры по противодействию террористическим организациями, действующим в районе сирийско-турецкой границы.