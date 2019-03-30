Анкара, 30 марта. Турция намерена решить сирийский вопрос «на поле» после проведения выборов. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления в Стамбуле.

Эрдоган сообщил, что после проведения муниципальных выборов, которые запланированы на 31 марта, Турция намерена начать решать сирийский вопрос «на поле», а не за столом переговоров. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

«Первым делом после выборов мы решим сирийский вопрос «на поле», а не за столом, если это будет возможно. С понедельника мы двинемся в путь с новой энергией», — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар объявил о полном завершении подготовительных мероприятий для осуществления новой операции против курдских бандформирований на севере Сирии. Он добавил, что как только придет «нужное время», турки предпримут все необходимые меры в районе Манбиджа и на восточном берегу Евфрата.

Военный эксперт Борис Рожин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что наступлению препятствуют нахождение в этих районах американских войск и консультации с Россией, от которых Турция надеется получить своего рода «разрешение» на осуществление операции в регионе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже восемь лет. Два года назад было объявлено о победе над «Исламским государством»1 (организация запрещена на территории РФ). Власти республики продолжают вести работу по восстановлению инфраструктуры Сирии и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.