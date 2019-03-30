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Почти четыре тысячи человек эвакуировали в Китае из-за лесного пожара

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Почти четыре тысячи человек эвакуировали в Китае из-за лесного пожара

Пекин, 30 марта. Свыше 3,8 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара. Соответствующая информация содержится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.

Сообщение о пожаре в селе Вантао уезда Циньюань городского округа Чанчжи поступило в экстренные службы в пятницу, его площадь составила порядка 360 гектаров​​​.

На место возгорания прибыли свыше полутора тысяч пожарных, более 30 спецмашин и шесть самолетов. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае. Взрыв прогремел в цеху частной фабрики по производству перлита в городе Цинчжоу.

Автор: Сергей Петров
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