Пожарные тушат охваченных огнем ангар в Краснодаре

Москва, 30 марта. Сильный пожар произошел в металлическом ангаре в Краснодаре. В Сети опубликовано видео инцидента.

Пожар произошел на объекте на Ростовском шоссе в Краснодаре. К 11 часам утра по московскому времени огонь распространился уже на 700 квадратных метров. По предварительным данным, загорелась пластиковая тара и бумага.

Приехавшие на вызов спасатели поставили пожару четвертый номер сложности. Через полчаса работы пожарных на месте чрезвычайного происшествия удалось сократить площадь возгорания до 500 квадратных метров, пишет «Свободная пресса».

«Открытое горение ликвидировано», — приводит слова источников в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости.

По данным RT, пострадавших нет. В Сети опубликовано видео происшествия, передает телеканал «360», ссылаясь на канал в Youtube «Краснодарские известия». Ролик был снят из окна проезжающего мимо автомобиля.

Ранее сообщалось, что свыше 3,8 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара.