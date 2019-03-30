Жители пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске вернутся в квартиры 1 апреля

Магнитогорск, 30 марта. Жители дома в Магнитогорске, один из подъездов которого обрушился 31 декабря прошлого года, смогут вернуться в свои квартиры. Эксперты признали дом №164 на проспекте Карла Маркса пригодным для проживания, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

«С 1 апреля жильцы могут вернуться домой», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Отмечается, что те жильцы, кто хочет дождаться завершения благоустройства территории около дома, могут оставаться в арендуемых квартирах еще три месяца.

В понедельник начнется снос забора, который в настоящее время окружает дом. В ближайшее время квартиры в четырех подъездах дома вновь подключат к газу. Также в ближайшие месяцы прилегающая к дому территория будет благоустроена. В частности, около дома высадят несколько десятков деревьев, установят лавочки и организуют спортивную зону, сообщает канал «360».

Напомним, в результате обрушения 7-го подъезда дома на проспекте Карла Маркса погибли 39 человек. По предварительной версии, трагедия произошла из-за взрыва бытового газа, пишет «Газета.ру». Следственный комитет России опроверг заявления представителей запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1, объявивших, что взрыв якобы был терактом.

О том, что происходило в первые минуты после начала обрушения в интервью Федеральному агентству новостей рассказали жители дома №164.

1 Организация запрещена на территории РФ.