США приостановят поддержку «северного треугольника»

Власти Соединенных Штатов Америки больше не видят смысла вкладывать деньги в страны «северного треугольника», такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Прекращение поддержки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гондурасу, Гватемале и Сальвадору. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на неназванного представителя Государственного департамента США.

«По распоряжению госсекретаря [Майка Помпео], мы выполняем поручение президента и прекращаем программы внешней помощи для «северного треугольника» (Гватемалы, Гондураса, Сальвадора) в рамках 2017 и 2018 финансового года, — заявил телеканалу представитель Госдепа. — Мы будем взаимодействовать с Конгрессом в рамках этого процесса».

Издание Politico, ссылаясь на источники, отмечает, что около 627 миллионов долларов США, которые Конгресс в прошлом году выделил для стран Центральной Америки, находятся «в подвешенном состоянии» в административно-бюджетном управлении Белого дома. Пока не ясно, хочет ли президент США отказаться от выделения денежных средств этим государствам.

Стратегия Трампа

Как отметил Станислав Бышок, Трамп реализует ту часть своей предвыборной программы, которая во многом и обеспечила ему поддержку избирателей. С одной стороны, повышение ассигнований на оборонные проекты, а с другой, уменьшение финансирования гуманитарных и иных проектов в других регионах, включая Европу и Латинскую Америку.

«Собственно, в последние годы финансовая поддержка небольших стран Центральной Америки со стороны Вашингтона ставила своей целью, помимо прочего, обеспечение экономического роста в этих государствах. Это привело бы к созданию новых рабочих мест и уменьшило бы количество тех граждан, которые всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть на территорию США, чтобы добыть там средства к существованию», — пояснил Станислав Бышок.

Эксперт подчеркнул, что, по мнению Трампа, такая политика не привела к реализации поставленных целей. Одним из ярчайших проявлений этого являются «мигрантские караваны», идущие из Центральной Америки через Мексику к границам США.

«Не умеете тратить выделяемые нами деньги с умом, не можете остановить собственных мигрантов, тогда отключим вам финансы и пустим их на строительство стены и дополнительные патрули на южной границе — такова логика Дональда Трампа. Учитывая очевидное замедление экономического роста на глобальном Западе и одновременный рост или, если угодно, возрождение национализма, нынешние действия американского президента могут стать и уже частично становятся моделью для лидеров в других странах», — добавил Станислав Бышок.

Эксперт заметил, что вкладывать деньги следует в собственную экономику, а за количеством и качеством мигрантов необходимо следить самым пристальным образом — таковы тезисы нового национализма. И они становятся все более популярны. Бышок согласился, что есть определенное рассогласование между динамикой информационного пространства, которое границ фактически не имеет, и политического, где входят в моду стены, но, очевидно, в этом одна из специфик современности.

Ранее ФАН сообщало, что новый караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границ Мексики с Гватемалой в сторону Соединенных Штатов. По разным сведениям, в группе насчитывается от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи человек.