Американские ученые планируют обучить собак предсказывать приступ эпилепсии

Париж, 30 марта. Французские ученые планируют использовать собак для прогнозирования эпилептических припадков у их хозяев, за основу будут взяты научные труды, который доказывают, что животные умеют чувствовать особый запах, исходящий от эпилептиков.

Исследователи провели эксперименты, в которых приняли участие добровольцы с различными видами эпилепсии. Специально обученным собакам дали обнюхать сосуды с потом людей до и после обострения заболевания, в состоянии покоя и после физических нагрузок.

Удалось выяснить, что животные могут распознавать запах больного во время приступа. В исследовании, которое опубликовала газета The Daily Telegraph, подчеркивается, что собаки «с первого раза реагировали на «правильный» запах и изучали его дольше».

«Наша работа доказывает, что собаки обладают способностью различать запахи, исходящие от одних и тех же пациентов во время наступления припадков, а также в другие периоды их болезни», — подчеркивают ученые.

Ранее сообщалось, что американские ученые из Университета Эмори в Атланте (штат Джорджия) обнаружили, что собаки, как и люди, умеют ревновать.