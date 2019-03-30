Боевики, «Белые каски» и Запад готовят химическую провокацию в Идлибе против Сирии и РФ

Глава российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что в провинции Идлиб в настоящее время работают французские и бельгийские спецслужбы, цель которых состоит в организации новой провокации с химическим оружием. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Не исключается, что на этот раз для большей убедительности «спектакля» могут быть использованы реальные отравляющие вещества, из-за чего, соответственно, могут пострадать гражданские лица. Было зафиксировано, что 23 марта в Кафр Зету, Хан Шейхун и соседние населенные пункты из Серакиба под видом баллонов с бытовым газом была переброшена партия токсичных веществ. Доставка координировалась представителями спецслужб Франции.

В целях подготовки операции европейскими специалистами была также устроена встреча главарей «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) с членами псевдогуманитарной организации «Белые каски». На ней обсуждалось проведение съемок, которые в дальнейшем планируется использовать в качестве фейковых доказательств, свидетельствующих о якобы использовании химоружия Россией и Сирией против мирного населения.

Часть видеоматериалов уже была отснята. Так, в период с 14-го по 27-е марта европейские специалисты фиксировали удары ВКС РФ по военным объектам джихадистов в зоне «Большого Идлиба». Однако эти кадры антитеррористических вылетов российской авиации могут быть использованы для выдвижения беспочвенных обвинений в применении боеприпасов с отравляющими веществами в жилых районах Идлиба.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что время для осуществления новой провокации против РФ и САР выбрано не случайно. Теперь, когда мир в арабской республике все больше укрепляется, боевики и их западные покровители будут стремиться нанести как можно больший удар по этому процессу. Об этом эксперт заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«После некоторой паузы Соединенные Штаты вновь заявили о поддержке «Белых касок» и выделении им средств. Соответственно, эти «волонтеры» вновь в деле, и от них стоит ожидать активных действий по дискредитации России и Сирии. Но теперь они, вероятно, будут отрабатывать другой сценарий, и, действительно, не исключено, что сейчас могут быть реальные химатаки с их стороны. Им нужен больший эффект, а в старую схему имитации применения отравляющих веществ мир уже может и не поверить», — заметил наш собеседник.

Он также обратил внимание на то, что участие в подготовки этой операции представителей спецслужб Бельгии и Франции едва ли должно вызывать удивление.

«Нет ничего странного в этом сочетании террористов, «Белых касок» и членов европейских разведсообществ, поскольку основными спонсорами деятельности исламистов против сирийского правительства как раз и являются западные страны. Именно они заинтересованы в сохранении в САР зон нестабильности. Сейчас же мир в республике все более успешно реализуется, и потому эта новая провокации необходима им именно теперь», — считает политолог.

Кроме того, США и их европейские союзники таким способом хотят отвлечь внимание международного сообщества от недавних событий в лагере «Эр-Рукбан», где ими была спровоцирована настоящая гуманитарная катастрофа.

«Активизация данных планов в Идлибе также является прямым следствием попыток правительства САР совместно с Россией решить проблему беженцев в районе Ат-Танфа и предотвратить тот коллапс, который устроили американцы в этой части Сирии. Химическая провокация в соответствии с замыслом Запада должна переключить внимание общественности с преступных действий США на юге арабской республики», — подчеркнул эксперт.

Наряду с этим, готовящаяся химатака боевиков — это также их стремление максимально отстрочить возвращение провинции Идлиб в ведение официального Дамаска, которое теперь справедливо кажется им неизбежным.

«Провокация, которая будет иметь большой резонанс в мире, и для джихадистов, и для Соединенных Штатов является необходимой отсрочкой решения проблемы с террористами в Идлибе. Понятно, что установление контроля центрального руководства САР над этим регионом будет осуществлено в скором будущем, но радикалы всеми способами пытаются затормозить прекращение военных действий в провинции», — закончил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.