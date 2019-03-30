Момент смертельной аварии в центре Петербурга попал на видео

Санкт-Петербург, 30 марта. Момент смертельной аварии на пересечении Невского и Литейного проспектов в Петербурге попал на видео.

Аварию в центре города записал регистратор одного из водителей. Видео было выложено в группе соцсети «ВКонтакте» — «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург».

ДТП произошло около семи часов утра в субботу. На видео видно, как Hyundai Genesis на огромной скорости пытается проскочить на красный свет светофора через перекресток. Во время движения он задевает «Газель», выскакивает на встречную полосу и врезается в Volkswagen.

В результате аварии пять человек пострадали. Два пассажира и пешеход были госпитализированы. Водитель Volkswagen погиб.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии с места трагедии.