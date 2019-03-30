Тело следователя обнаружили в отделе полиции в Казани

Казань, 30 марта. В отделе полиции в Казани найдено тело следователя с огнестрельным ранением. По предварительным данным, смерть сотрудника правоохранительных органов не носила насильственный характер.

«В отделе полиции «Сафиуллина» обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением. Криминальный характер смерти не усматривается», — говорится в комментарии на сайте МВД по Республике Татарстан.

Установлением причины и обстоятельств смерти следователя занимается специальная комиссия. Не исключено, что причиной происшествия стали семейные проблемы.