Американские ученые нашли эффективный способ защититься от укусов комаров

Вашингтон, 30 марта. Американские ученые разработали новый эффективный препарат, который позволит защититься от укусов комаров.

Специалисты создали специальное вещество, похожее на духи, которое помогает снизить обоняние насекомых и отключать их рецепторы, в том числе ir8a. Он реагирует на определенные виды кислот в поте человека.

С помощью разработанного препарата можно снизить активность комаров практически на половину. Специалисты подчеркивают, что разработку можно использовать в качестве основы для изготовления новых средств против комаров.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке смогли заблокировать сигнал голода у комаров и снизить их аппетит.