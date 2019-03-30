Сирия, 30 марта. Один из бывших главарей ИГИЛ1 был убит в результате спецоперации ВС Ирака в провинции Салах Эд-Дин. ВВС коалиции продолжают проводить боевые вылеты в Дейр-эз-Зоре. Боевики ССА** задержали двух радикалов YPG в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проведут работы по утилизации взрывных устройств боевиков в районе Аль-Кабун в Дамаске; нанесли ответные удары по позициям боевиков в северной части Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): задержала двух курдских радикалов в городе Африн на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Курды: столкнулись с боевиками ССА к северу от Алеппо.

Международная коалиция: продолжает осуществлять боевые вылеты на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Ирака: уничтожили пятерых террористов ИГ1 в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Провинция Дамаск

Facebook-канал (dimashq.now) сообщает о том, что сегодня в районе Аль-Кабун на северо-востоке от столицы пройдет новый этап работ по ликвидации следов военного присутствия боевиков. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) уничтожат взрывные устройства, обнаруженные после депортации исламистов в период с 10.00 до 14.00. Напомним, Аль-Кабун перешел под контроль правительственных сил в мае 2017 года, тогда как остальная территория провинции была зачищена от джихадистов весной 2018 года. Освобождение региона повлекло за собой увеличение потока беженцев, сотни которых ежедневно возвращаются в Сирию из соседних государств.

Провинция Алеппо

К северу от административного центра провинции не прекращаются вооруженные стычки между исламистами «Сирийской свободной армии» (ССА) и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (huseyinbozan), противники ведут бои к востоку от города Тель-Рифат. Какая из сторон конфликта выступила инициатором возобновления столкновений в данном районе, пока неизвестно.

Тем временем силы протурецкой группировки интенсифицировали обыски с целью поимки курдских радикалов, осуществляющих подпольную деятельность. Согласно данным Twitter-канала (FirstLegion11), боевики «свободной армии» арестовали двух членов «спящей ячейки» Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Африн. При этом отмечается, что курды занимались установкой СВУ на момент задержания.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что авиация возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции продолжает осуществлять боевые вылеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Очередная серия авиаударов пришлась по горному району в окрестностях Багуз Фаукани, где, несмотря на ранние сообщения «Демократических сил Сирии» (SDF) о полном освобождении данных территорий, все еще скрываются террористы «Исламского государства». Напомним, это также противоречит новому заявлению президента США Дональда Трампа о достижении полной победы над ИГ, которое было сделано им неделю назад.

Между тем произошел взрыв автомобиля в городе Дибан, расположенном юго-восточнее Меядина. По информации интернет-портала Euphrates Post, несколько человек погибли или получили ранения в результате случившегося. Более подробные сведения в настоящий момент уточняются. Несмотря на то, что ни одно из вооруженных формирований пока не взяло на себя ответственность за установку взрывного устройства, предполагается, что теракт был организован боевиками подпольных ячеек «Исламского государства», действующими на занимаемых курдами территориях подпольно.

Провинция Хама

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что в северной части региона продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных бандгрупп, связанных с террористическим альянсом «Тахрир Аш-Шам». Правительственные подразделения ведут огонь по военным объектам джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аш-Шариа и Бейт-Аль-Рас. Напомним, ранее боевики «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ), отряды которых базируются в данном районе, предприняли попытку нападения на опорные пункты войск Башара Асада, расположенные на линии соприкосновения сил сторон.

Ирак

В провинции Салах Эд-Дин вновь прошла военная операция по поиску и ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые до сих пор скрываются в безлюдных районах или действуют под видом мирных жителей. Военный источник в сети Twitter (TomtheBasedCat) сообщает о том, что военнослужащим вооруженных сил Ирака удалось уничтожить пятерых террористов «Исламского государства», один из которых в прошлом занимал высокую должность в рядах террористической группировки, осуществляя набор подростков для проведения операций смертников. Боевики были обнаружены неподалеку от города Самарра.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)