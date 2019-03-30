Как РФ ответит на возвращение Пентагона к стратегии времен холодной войны

Пентагон пытается создать для президента США Дональда Трампа ощущение постоянной опасности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Времена холодной войны

Соединенные Штаты возвращаются к стратегии внезапного развертывания войск на территории Европы, которая применялась во времена холодной войны. Об этом сообщает официальная газета Пентагона Stars and Stripes.

«Теперь вооруженные силы заново осваивают искусство внезапного развертывания, адаптируясь к новой стратегии Пентагона, известной как «Динамичное использование сил», согласно которой армия должна поддерживать баланс сил с противником путем более непредсказуемых перемещений», — пишет издание.

В качестве примера приводится внезапная переброска пехотного батальона из Техаса в Польшу в середине марта. Подобные шаги напоминают времена холодной войны, когда мобилизация подразделений США без предварительного уведомления была главной особенностью стратегии противостояния СССР, отмечает американская газета.

«Это будет наблюдаться на регулярной основе. Для любого из наших противников, где бы то ни было, это будет непредсказуемо. И это хорошо для нашей национальной безопасности. Все дело в сдерживании и готовности», — заявил заместитель командующего Национальной гвардией США в Европе генерал-майор Джон Гронски.

Пентагон перестраховывается

По словам Максима Жарова, внезапная переброска войск из одной части света в другую всегда требует незапланированных в военном бюджете расходов. В настоящее время военное лобби в администрации Дональда Трампа значительно усилило свое влияние на президента. Однако в связи с разногласиями между Трампом и Конгрессом по поводу строительства «стены» против мигрантов по-прежнему существует риск шатдауна — приостановки финансирования работы правительства.

«Страхуясь от шатдауна с помощью внезапных перемещений войск по всему миру, Пентагон преследует еще одну цель — создать у Трампа ощущение постоянной угрозы национальной безопасности США. Предотвращение этой угрозы, естественно, требует дополнительного финансирования сверх рамок утвержденного военного бюджета», — добавил Максим Жаров.

По словам эксперта, шатдаун по-прежнему весьма реален. Не случайно в связи с этим Трамп накануне в очередной раз пригрозил Конгрессу закрыть границу с Мексикой, если не будет увеличено финансирование строительства его «стены».

Курс на сдерживание

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что возвращение к данной стратегии вполне логично в рамках взятого в последнее время курса Америки на одновременное сдерживание России и Китая. Для этого необходимо иметь возможность быстро и внезапно перебрасывать войска из США и развертывать их на территории союзников в зависимости от складывающихся условий.

«Другое дело, что такие развертывания будут еще больше нагнетать напряжение в Европе и мире в целом, но это их выбор. Нам же надо усиливать свою оборону. Нужно продолжать усиливать наш потенциал на западе страны. Для этого уже сделано немало, но этот процесс еще далек от окончания. Кроме того, необходимо продолжать отрабатывать возможности по быстрой переброске наших войск из одной части страны в другую», — заключил Юрий Лямин.

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