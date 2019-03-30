Восстановленный армянский храм освятили в сирийском Алеппо

Дамаск, 30 марта. Армянский храм «Сорока младенцев», основанный в XV веке, освятили в субботу в сирийском Алеппо.

Один из ключевых иерархов Армянской апостольской церкви, католикос Великого дома Киликийского Арам I заявил, что церковь сыграла важную роль в истории. Трансляцию вело Общественное телевидение Армении (ОТА).

«Здесь совершались помазания католикосов, освящалось святое миро», — сказал Арам I, подчеркнув, что переосвящение храма носит исторический и символический смысл и является свидетельством продолжение веры.

Он поблагодарил власти САР за помощь в восстановлении церкви и заметил, что армяне всегда будут жить в Сирии в атмосфере взаимного уважения и любви.

Напомним, церковь «Сорока мучеников» или «Сорока младенцев» взорвали террористы в апреле 2015 года. Они заложили взрывчатку в прорытые под храмом тоннели, после чего совершили подрыв. Церковь восстанавливали на пожертвований верующих армянской общины Алеппо. В храме заменили окна и двери, полностью восстановили фасад.