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Россия

Кабмин направил 700 миллионов рублей на создание библиотек в России

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Кабмин направил 700 миллионов рублей на создание библиотек в России

Москва, 30 марта. Правительство России направило 700 миллионов рублей на создание модельных муниципальных библиотек в России в текущем году, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Отмечается, что распределение средств будет осуществлено в рамках реализации национального проекта «Культура». Деньги будут направлены на создание модельных муниципальных библиотек в российских городах.

«Проектом распоряжения предлагается распределить средства в размере 700 миллионов рублей», — поступило предложение в кабмин.

В правительстве приняли проект, утвердив выделение средств.

Кабмин направил 700 миллионов рублей на создание библиотек в России

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина ранее сообщила, что к бесплатному Интернету можно подключиться в 336 столичных библиотеках.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Пресс-служба Правительства РФ
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