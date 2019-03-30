Правительство РФ поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Москва, 30 марта. Правительство России поручило министерствам транспорта, энергетики и финансов, а также антимонопольной службе провести мониторинг стоимости авиабилетов и топлива и представить предложения по ограничению роста их цены.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабмина РФ. Ответственными за выполнение поручения назначены вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак.

«О результатах до 26 апреля 2019 года доложить в правительство РФ, представив при необходимости предложения по недопущению существенного роста [стоимости авиабилетов и топлива]», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Напомним, в феврале в Ространснадзоре сообщили, что причиной подорожания авиабилетов являются повышение аэропортовых сборов, а также расходы, которые связаны с поддержанием летной годности самолетов иностранного производства.