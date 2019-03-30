Экс-супруг Началовой нанял адвоката для защиты от обвинений в ее смерти

Москва, 30 марта. Бывший супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской обратился к адвокатам для того, чтобы защитить себя от обвинений в причастности к смерти певицы. Соответствующее сообщение опубликовала в своем профиле в Instagram Екатерина Гордон.

Стало известно, что Ланской обратился в юридическую компанию Гордон. В размещенном в соцсети сообщении она рассказала, что поддерживает бывшего мужа Началовой «как юридически, так и медийно», в том числе «в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний <...> в связи со смертью Юлии Началовой».

Ранее Ланской прокомментировал слухи о возможной анорексии певицы, подчеркнув, что она никогда не страдала от этой болезни, а «легенда» была придумана «горе-пиар-менеджерами». Он рассказал, что спустя два года после их расставания Юлия «счастливо вышла замуж и родила прекрасную, здоровую дочь», что это в очередной раз доказывает, что он никак не повлиял на состояние здоровья Началовой.

Напомним, Юлию Началову госпитализировали 11 марта. Московские медики сообщили, что у певицы было крайне тяжелое и нестабильное состояние, у нее диагностировали гангрену ноги и подагру.

Исполнительница ушла из жизни в возрасте 38 лет из-за сепсиса. Это подтвердила и пиар-директор певицы Анна Исаева, которая ранее огласила результаты вскрытия.

Похоронили российскую певицу на Троекуровском кладбище 21 марта. Федеральное агентство новостей следило за траурной церемонией и пообщалось со звездами российской эстрады, которые пришли проводить Началову в последний путь.