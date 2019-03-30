Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Экс-супруг Началовой нанял адвоката для защиты от обвинений в ее смерти

56
0 Оставить комментарий

Экс-супруг Началовой нанял адвоката для защиты от обвинений в ее смерти

Москва, 30 марта. Бывший супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской обратился к адвокатам для того, чтобы защитить себя от обвинений в причастности к смерти певицы. Соответствующее сообщение опубликовала в своем профиле в Instagram Екатерина Гордон.

Стало известно, что Ланской обратился в юридическую компанию Гордон. В размещенном в соцсети сообщении она рассказала, что поддерживает бывшего мужа Началовой «как юридически, так и медийно», в том числе «в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний <...> в связи со смертью Юлии Началовой».

Экс-супруг Началовой нанял адвоката для защиты от обвинений в ее смерти

Ранее Ланской прокомментировал слухи о возможной анорексии певицы, подчеркнув, что она никогда не страдала от этой болезни, а «легенда» была придумана «горе-пиар-менеджерами». Он рассказал, что спустя два года после их расставания Юлия «счастливо вышла замуж и родила прекрасную, здоровую дочь», что это в очередной раз доказывает, что он никак не повлиял на состояние здоровья Началовой.

Напомним, Юлию Началову госпитализировали 11 марта. Московские медики сообщили, что у певицы было крайне тяжелое и нестабильное состояние, у нее диагностировали гангрену ноги и подагру.

Исполнительница ушла из жизни в возрасте 38 лет из-за сепсиса. Это подтвердила и пиар-директор певицы Анна Исаева, которая ранее огласила результаты вскрытия.

Похоронили российскую певицу на Троекуровском кладбище 21 мартаФедеральное агентство новостей следило за траурной церемонией и пообщалось со звездами российской эстрады, которые пришли проводить Началову в последний путь.

 

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров