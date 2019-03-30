Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России

Москва, 30 марта. Самыми популярными хэтчбеками и лифтбеками в России стали KIA Rio X-Line и LADA Granta. Соответствующий рейтинг составили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Свыше 246 тысяч новых легковых машин в кузовах «хэтчбек» и «лифтбек» было продано в минувшем году, то есть на 18% выше, чем было два года назад.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли KIA Rio X-Line и LADA Granta, их купили 40,7 тысяч человек и 37,4 тысяч соответственно. На третьем месте расположилась легковушка марки Skoda Rapid, ее приобрели 35,1 тысяча россиян.

Также популярными хэтчбеками и лифтбеками за 2018 год стали LADA XRay (34,8 тысяч) и Renault Sandero (31,6 тысяч). В десятку вошли Skoda Octavia, KIA Ceed, Ford Focus, KIA Picanto и Datsun mi-DO.

Напомним, эксперты аналитического агентства «Автостат-инфо» составили топ-10 самых популярных автомобилей А-класса (малолитражек).