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Женщина и двое детей погибли при пожаре в Кузбассе

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Женщина и двое детей погибли при пожаре в Кузбассе

Кемерово, 30 марта. Женщина и двое детей погибли при пожаре в поселке Шерегеш Кемеровской области. Инцидент произошел рано утром 30 марта, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Огонь разгорелся в частном доме. Хозяин жилища почувствовал запах дыма и смог вытащить на улицу двух сыновей 9 и 13 лет. 37-летняя супруга и 7-летняя дочь мужчины, к сожалению, погибли на месте пожара. Позднее в больнице также скончался старший сын хозяина сгоревшего дома.

В ближайшее время будет проведена экспертиза для установления причин возгорания и гибели людей. По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неисправности печного отопления. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме, который произошел в Мариинске Кемеровской области. В результате инцидента погибли пять взрослых и три ребенка.

Автор: Василиса Бойко
Источник: СУ СК РФ по Кемеровской области
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