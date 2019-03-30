Стала известна причина переноса первого испытательного полета Ил-112В

Воронеж, 30 марта. На Воронежском авиазаводе назвали причину переноса первого испытательного полета Ил-112В.

Полет был запланирован на 30 марта в 9 часов утра. Испытания должны были пройти на Воронежском авиационном заводе, однако мероприятие было перенесено из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили источники РИА Новости, в Воронеже низкая для испытаний облачность — край облачности составлял 330 метров, а должен — не менее 500 метров.

«Ждем погоду», — объяснили представители завода.

Синоптики отмечают, что прояснение ожидается к 12 часам субботы.

Ил-112В представляет собой первый военно-транспортный самолет, который был разработан России «с нуля» в постсоветский период. Работа по проекту легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведется с 2014 года.

Ил-112В должен придти на смену устаревающему парку Ан-26. Половина самолетов Ан-26 будет выведена из эксплуатации до 2030 года. 90% парка этих самолетов будет списано до 2032 года.

Ранее сообщалось, что в начале февраля стартовали ресурсные испытания Ил-112В. В ходе испытаний специалисты имитировали полный жизненный цикл машины, проверив на прочность фюзеляж, крылья, киль и шасси нового самолета.