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Опубликовано видео полета Ту-204-300

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Опубликовано видео полета Ту-204-300

Москва, 30 марта. В Сети опубликованы кадры полета Ту-204-300, первого российского двухмоторного самолета, способного выполнить перелет в 9 тысяч километров без посадок.

Видео представлено телеканалом «Звезда».

Напомним, ранее Ту-204-300 был передан авиаотряду Центра подготовки космонавтов. Самолет, названный в честь одного из отцов российской ракетно-космической техники Сергея Королева, будет доставлять экипажи МКС на космодромы «Байконур» и «Восточный».

На борту воздушного судна оборудованы специальные каюты, в которых будут размещаться космонавты, вернувшиеся с МКС. Кроме того, Ту-204-300 имеет современные системы спутниковой связи: с борта можно совершать звонки и выходить в Интернет.

Ожидается, что в свой первый полет к «Байконуру» Ту-204-300 отправится в июле.

Автор: Федор Веснин
Источник: Звезда
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