Эксперт рассказал о причинах увольнения Науэрт из Госдепа США

Причина увольнения Хезер Науэрт с поста официального представителя Государственного департамента не так важна, свою задачу она выполнила. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Уход Науэрт

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил Хезер Науэрт за «службу Америке в Госдепартаменте» и поздравил ее с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.

Хезер Науэрт в прошлом была телеведущей. Формально она еще занимает должность официального представителя Государственного департамента. Но последние несколько месяцев ее обязанности исполняет Роберт Палладино. Сейчас ходят слухи, что на место Науэрт в американском внешнеполитическом ведомстве может прийти эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус.

«Большое спасибо Хезер Науэрт за службу Америке в Госдепартаменте. Отличная работа! Я горжусь тем, что вы присоединились к совету Фулбрайта!» — написал Трамп в Twitter.

Лицо американской дипломатии

По мнению эксперта, смена постпреда Госдепартамента США вряд ли может сигнализировать о какой-либо новой тенденции в американском дипломатическом курсе. Хезер Науэрт почти ничем не отличалась от Джейн Псаки или любой другой говорящей головы, занимавшей тот же пост в последние годы.

«Все та же некомпетентность, те же ошибки в географии, то же хамское отношение к российским журналистам и так далее. Это стало своего рода фирменным стилем, лицом американской дипломатии. Единственное отличие — все возрастающий градус русофобии, все более частые твиты и заявления о том, что «Россия сеет хаос», «пытается разделить американское общество» и так далее. Но вряд ли стоит надеяться, что с новым назначением риторика существенно изменится», — пояснил аналитик.

Политолог отметил, что начальники Хезер Науэрт — и Дональд Трамп, и глава Госдепа Майк Помпео — отнюдь не лукавят, когда в прощальных твитах восторгаются ее работой. Она действительно качественно выполняла то, что от нее требовалось.

«Трудно и незачем логично объяснять своей и международной общественности провокационные шаги Госдепа, его неизменную политику двойных стандартов. Гораздо легче и эффективнее прикрыться некомпетентностью людей типа Науэрт или Псаки, дать формальное объяснение, за которым — пустота. Так что причина ухода Науэрт вряд ли существенна. Возможно, Трампу приглянулась новая журналистка Fox News», — заключил Юрий Голубь.

Ранее ФАН сообщало, что Науэрт отказалась бороться за должность постпреда США при ООН.