В Еврокомиссии оценили вероятность «жесткого» Brexit 12 апреля

Брюссель, 30 марта. Еврокомиссия считает, что состоится так называемый «жесткий» Brexit, и Великобритания выйдет из союза без ратифицированного договора.

Британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки с ЕС по Brexit в ходе голосования, прошедшего 27 марта в Палате общин парламента Великобритании. Теперь власти страны должны будут обозначить варианты действий по Brexit до 12 апреля, самым вероятным является выход страны из ЕС без сделки, то есть «жесткий» Brexit. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от представителя пресс-службы Еврокомиссии.

«Сценарий без сделки 12 апреля сейчас является вероятным сценарием. Евросоюз готовился к этому с декабря 2017 года и теперь полностью готов к сценарию отсутствия сделки в полночь 12 апреля», — сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии.

Напомним, Великобритания была намерена выйти из состава ЕС 29 марта, но британский парламент принял резолюцию, согласно которой дата Brexit должна быть перенесена. Окончательное решение о продолжительности этой отсрочки будет принято руководством ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в Брюссель письмо, в котором она попросила ЕС отсрочить Brexit и продлить выход страны из сообщества до 30 июня. 19 марта страны Евросоюза согласовали меры на случай так называемого «жесткого» Brexit.

Ранее появилась информация, что члены кабинета министров страны намерены добиться отставки премьера Терезы Мэй. Они планируют назначить временного лидера, который должен будет довести до конца дело выхода Великобритании из состава Евросоюза.