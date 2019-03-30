РФ и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама в Сирии

Москва, 30 марта. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня за последние сутки, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии представил отчет о ситуации в республике за последние сутки.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия – четыре, Идлиб – один», — говорится в документе военного ведомства.

В свою очередь турецкие наблюдатели зафиксировали 20 обстрелов. Она сообщили о девяти нарушениях режима тишины в провинции Идлиб, семи — в провинции Латакия, трех — в провинции Алеппо и одном — в провинции Хама.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что российский Центр по перемирию враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) оказал гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Хомс.