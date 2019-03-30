Hyundai презентовала обновленный хот-хэтч Veloster N

Москва, 30 марта. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai презентовала модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N.

Обновленную модель показали на автосалоне в Сеуле. У хот-хэтча появились легкие кованные колеса, усиленные тормоза, перенастроенная гоночная подвеска и спортивные покрышки. Кроме этого, у Veloster N новый карбоновый аэродинамический обвес, задний спойлер и диффузор.

Ранее сообщалось, что Hyundai показал на автосалоне в Сеуле новое поколение модели Sonata. Новинка стала моделью бренда, экстерьер которой выполнили по новому дизайнерскому направлению «чувственной спортивности».