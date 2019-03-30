Hyundai презентовала обновленный хот-хэтч Veloster N
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Москва, 30 марта. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai презентовала модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N.
Обновленную модель показали на автосалоне в Сеуле. У хот-хэтча появились легкие кованные колеса, усиленные тормоза, перенастроенная гоночная подвеска и спортивные покрышки. Кроме этого, у Veloster N новый карбоновый аэродинамический обвес, задний спойлер и диффузор.
#Hyundai #Veloster N performance car at #SeoulMotorShow is the most extreme N we've seen till now pic.twitter.com/GdFyovOJGh— 24wheel_news (@24wheel_news) March 29, 2019
Ранее сообщалось, что Hyundai показал на автосалоне в Сеуле новое поколение модели Sonata. Новинка стала моделью бренда, экстерьер которой выполнили по новому дизайнерскому направлению «чувственной спортивности».
Источник: 24wheel_news