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Стало известно, сколько будет стоить Galaxy S10 5G

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Стало известно, сколько будет стоить Galaxy S10 5G

Москва, 30 марта. Первый в мире смартфон, который будет поддерживать сеть 5G, широко обсуждаемый Samsung Galaxy S10 5G будет стоить около 1,2 тысячи долларов.

На внутреннем рынке Южной Кореи смартфон появится уже 5 апреля, пишет Yonhap News. В конце апреля Galaxy S10 5G начнут продавать и в США. Цена новинки будет зависеть от объема внутренней памяти гаджета — за смартфон с 512 ГБ ОЗУ придется заплатить около 1,4 тысячи долларов.

Напомним, Galaxy S10 5G — это первый смартфон с поддержкой сети пятого поколения. Гаджет получил экран с диагональю 6,7 дюйма и мощную камеру. Емкость аккумулятора смартфона составит пять тысяч миллиампер-часов.

Автор: Сергей Петров
Источник: Yonhap News
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