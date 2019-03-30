Отец «пострадавшей» на концерте Леонтьева девочки обратится к детскому омбудсмену

Санкт-Петербург, 30 марта. Отец девочки, которую толкнул охранник певца Валерия Леонтьева на концерте в БКЗ «Октябрьский», намерен обратиться к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

По словам мужчины, после инцидента на концерте перед его дочерью никто не извинился. Возмущенный отец констатировал, что намерен обратиться к Кузнецовой, чтобы виновные понесли заслуженное наказание, пишет «Невские новости».

Напомним, во время концерта в «Октябрьском» певец вышел в зал, и ребенок хотел подойти к кумиру, чтобы подарить цветы. Однако секьюрити артиста, который следовал за ним, преградил девочке путь, грубо оттолкнул ее и посадил на место. Леонтьев в свою очередь этого не заметил и проследовал дальше в зал.

Инцидент попал на видео и вызвал широкий сезонанс в Сети. Директором артиста заявил отцу, что по залу нельзя ходить и вставать.

Ранее пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, попавшее в Интернет видео с концерта обрезано. Она уверяет, что в полной версии ролика видно, как охранник просто усаживает ребенка на место.