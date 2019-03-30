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Виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе доставили в Москву

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Виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе доставили в Москву

Москва, 30 марта. Виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве Муслима Джамбекова привезли из Грозного в столицу. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов передадут Джамбекова СК РФ.

Напомним, страшная авария произошла на 16-м километре Можайского шоссе в ночь на 25 марта: Gelandewagen врезался в «Ниву», погибли женщина с ребенком. ДТП произошло на западе Москвы. 

Джамбеков сбежал с места ДТП, а через некоторое время был найден в Чечне. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что один из инспекторов ГИБДД, разбиравших крупное ДТП на Можайском шоссе, уволен.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Джамбекова незамедлительно явиться в полицию.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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