Почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью Российской Федерации. Москве не нужно чужое признание того, что Крым является частью Российской Федерации, для нее это закрытый вопрос. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Косово преткновения

Еще в июне прошлого года Вучич заявил, что если бы Белград все-таки признал Крым частью РФ, то это означало бы поддержку независимости Косово. При этом он подчеркнул, что сербские власти не поддерживают санкции западных стран против Москвы, которые были введены из-за воссоединения Крыма с РФ.

«Если бы мы сегодня это сделали (признали Крым российским. — Прим. ФАН), нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает», — заявил Вучич.

Он несколько раз отметил, что отношения РФ и Сербии остаются хорошими. Вучич добавил, что Белград не будет поддерживать какие-либо ограничительные меры против Москвы. Эта позиция останется неизменной, подчеркнул он.

«Если у России есть друг получше, который в более тяжелых условиях сохраняет свою дружбу и любовь к России и к русскому народу, подскажите мне, что это за страна и где она находится», — добавил президент Сербии.

Позиция Москвы

По мнению Андрея Иванова, главное, что надо знать в вопросе международного признания Крыма российским, это четкую позицию Москвы. Россия не настаивает, чтобы кто-то признавал полуостров российской территорией, уважая право каждого государства делать самостоятельный выбор. Москва не требует этого даже от ближайших союзников по ЕАЭС и ОДКБ, а Сербия вообще ничего не должна России.

«К тому же для Белграда этот вопрос особенно болезненный из-за Косово, и тут Александр Вучич абсолютно прав. Он не может признать независимость Косово по внутриполитическим причинам. И одновременно, как и все другие государственные лидеры планеты, не хочет попасть под западные санкции, и в этом нет ничего удивительного. Нынешняя Сербия не может претендовать на какую-либо значимую роль даже на Балканах. Ей приходится играть по чужим правилам. Кто в этом виноват — другой вопрос, но это факт», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог заметил: Россия не давит на своих партнеров, требуя признать Крым, еще по одной важной причине. «Само по себе это признание не даст абсолютно ничего», уверен эксперт.

«Скажем, признает Крым Белоруссия или Сербия, но тогда эти страны лишь попадут под санкции. Москва не собирается нести бремя ответственности за удар по экономике другой страны, и это вполне логично», — заключил Андрей Иванов.

Ранее ФАН сообщало, что Сербия одобрила строительство участка «Турецкого потока» на своей территории. Строительные работы начнутся в апреле.