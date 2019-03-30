Стоимость iPhone X в России упала ниже психологической отметки

Москва, 30 марта. Стоимость смартфона iPhone X от компании Apple в России опустилась до 55 тысяч рублей. В 2017 году, когда гаджет появился в магазинах, его было не купить дешевле, чем за 80 тысяч рублей.

В 2019 году смартфон последовательно дешевел, и к концу марта его цена достигла психологической отметки, пишет портал Hi-Tech Mail.ru. Сейчас в некоторых магазинах в России iPhone X можно купить за 55-60 тысяч рублей. При этом смартфон остается весьма популярным как в России, так и за рубежом.

Напомним, iPhone X на процессоре Apple A11 был представлен широкой публике осенью 2017 года. Его главными отличительными особенностями являются вырез для фронтальной камеры, отсутствие кнопки «домой», а также система Face ID. Снижение стоимости iPhone X было неизбежным после появления на рынке моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Отметим ранее СМИ сообщили, что в Сети появился первый чертеж iPhone XI.