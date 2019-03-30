Болгария отказалась размещать на своей территории базы НАТО

София, 30 марта. Болгария не планирует размещать военно-морские базы НАТО. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

По его словам, данные о том, что страна якобы намерена разместить на своей территории базы Альянса, распространяются сайтами, которые специализируются на фейковых новостях. Таким образом, подобная информация является частью гибридной войны, сказал в интервью ТАСС Каракачанов.

«К нам с подобным предложением — открывать дополнительные базы НАТО и вводить иностранные корабли в Черное море — никто не обращался. Никто не просил Болгарию предоставить свои черноморские военно-морские базы НАТО или США», — подчеркнул вице-премьер.

Он заметил, что Болгария является лояльным партнером НАТО, однако страна «проводят политику в интересах поиска компромиссов, переговоров, а не нагнетания напряженности».

Напомним, власти Латвии планируют разместить военную базу постоянного подразделения Национальных вооруженных сил страны в приграничном с Россией районе.

Замминистра иностранных дел России Владимир Титов подчеркнул, что размещение сил НАТО на территории государств, граничащих с РФ, ухудшает ситуацию в области безопасности. Главный советник начальника полиции Риги Раймонд Рубловский сообщил, что в случае войны с Россией базы НАТО в Латвии будут уничтожены в первые несколько минут, а сама армия прибалтийской республики даже не успеет повоевать. Аналогичная судьба может ждать и Польшу с Румынией, которые ведут переговоры о размещении у себя ракетных установок США двойного назначения.