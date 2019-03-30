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Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов

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Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов

Москва, 30 марта. Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили в пятницу в британском городе Брейнтри под песни фанатов.

Неделю назад музыканты группы пригласили поклонников на похороны Флинта. Сообщение размещено в официальном Twitter-аккаунте The Prodigy. На похороны вокалиста пришли сотни поклонников, которые проводили его в последний путь песнями и музыкой.

Гроб несли под песню группы System of a Down. На траурной процессии была собака Флинта.

Стоит отметить, что на церемонии присутствовали только члены семьи вокалиста и его друзья. Прощальные слова сказали ударник группы Лео Крабтри и актер Пол Кэй, передает телеканал Sky News.

Напомним, Кит Флинт был найден мертвым в собственном доме 4 марта, ему было 49 лет. О смерти артиста сообщили ближайшие родственники.

Автор: Сергей Петров
Источник: Sky News
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