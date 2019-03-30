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ЦРУ допустило ошибку в рекламном плакате на русском языке

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ЦРУ допустило ошибку в рекламном плакате на русском языке

Вашингтон, 30 марта. В Сети обсуждают ошибку, допущенную рекламным отделом ЦРУ, — в метро Вашингтона появился плакат, призывающий вступить в ряды разведывательного управления. 

На билборде размещена фраза, первая часть которой написана на русском языке, а вторая на английском. Грамматическая связь между ними нарушена, что и привлекло внимание пользователей социальных сетей.

«Ваше владение иностранным языками are vitally important to our national security», — написано на плакате.

В ЦРУ, пишут в Сети, допустили глупую ошибку, использовав неправильную форму глагола «to be». В результате, фраза не согласуется. 

Примечательно также и то, пишут в комментариях к сообщению о необычной рекламе ЦРУ, что на плакате изображен китаец.

Автор: Федор Веснин
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