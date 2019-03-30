Рязанские чиновники закрыли глаза на уничтожение уникального озера Дикая утка

Уникальное озеро Дикая утка, которое существует не один десяток лет на периферии Рязани и которое редкие птицы облюбовали под гнездование, в скором времени будет уничтожено. Один из местных предпринимателей смог выкупить водный объект и теперь распоряжается им на свое усмотрение — засыпая строительным мусором. О действиях нового владельца земли местные чиновники знают, но что-то менять в сложившейся ситуации не спешат, ведь то, что происходит на территории частной собственности, является делом только ее владельца. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Укрощение Дикой утки

Все началось в декабре 2015 года, когда Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск ОАО «Рязаньрыбпром» к Управлению земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани. Жаловался истец на незаконный, по его мнению, отказ в предоставлении в собственность без проведения торгов земельного участка с кадастровым номером 62:29:0041002:2.

Пойменная территория реки Ока площадью 44,6 га, расположенной в районе Борки Советского округа Рязани, 19 января еще 2006 года была передана в аренду на 10 лет городской администрацией колхозу «Искра» под сельскохозяйственные нужды. Спустя два месяца после этого, как следует из материалов арбитражного дела, территорию передали в аренду ОАО «Рязаньрыбпром». Спустя почти девять лет арендатор обратился в Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани с заявлением предоставить в собственность без проведения торгов этот участок.

Несмотря на то, что Управление отказало в совершении сделки, суд решил иначе. Дело в том, что объяснение министерства природопользования и экологии Рязанской области и лазейки в Земельном кодексе и Федеральном законе (пп. 9 п. 2 ст. 39, 3 ЗК РФ, п. 4 ст. 10 ФЗ-№101) позволяют арендатору приобрести землю по рыночной или договорной цене спустя три года с момента подписания договора аренды. В суд был предоставлен кадастровый план территории, который не показывал, что покупатель планирует приобрести прибрежную зону. В документе, как подчеркивается в решении суда, согласно кадастровому плану от 19 января 2006 года, землю разрешено использовать в сельскохозяйственных нуждах.

«Наличие зоны с особыми условиями использования территории, береговой полосы, прибрежной защитной полосы кадастровым планом не предусмотрено, — говорится в судебном документе. — Отсутствие в государственном кадастре недвижимости в отношении земельного участка сведений об ограничении его в обороте ответчиком в установленном законом порядке не оспорено. Доводы и документы о наличии таких обстоятельств в материалах дела ответчиком не предоставлены».

Несмотря на попытки Управления доказать обратное, министерство пояснило суду, что для установления зон санитарной защиты охраны водных объектов на спорном земельном участке к ним должно было поступить соответствующее заявление. А поскольку такого документа получено не было, то и «министерство указанные зоны не устанавливало». Кроме того, в государственном кадастре недвижимости в отношении спорного земельного участка не были внесены сведения об ограничениях использования территории.

Выслушав доводы сторон, суд встал на сторону истца, признав отказ Управления земельных ресурсов Рязани продать спорную землю ОАО незаконным.

«Данная территория входит в лесопарковый зеленый пояс Рязани. Целью ее создания было обеспечение благоприятных условий для отдыха граждан, сохранение природы, это было выполнено по поручению самого президента, — пояснил ФАН неравнодушный местный житель, председатель Рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Андрей Петруцкий. – В генеральном плане города эта территория определена как рекреационная, чтобы сохранить существующие ландшафты поймы рек Ока и Трубеж».

Озеро Дикая утка и окружающий его ландшафт, по словам собеседника, существует тысячу лет. Все это время оно является местом гнездования самой крупной в Рязанской области колонии озерных чаек и 70 видов других птиц, десять видов которых, по данным кафедры биологии Рязанского государственного университета имени Есенина (РГУ), занесены в Красную книгу. В разные годы на озере гнездятся от 200 до 900 пар чаек. И из-за халатного отношения местных чиновников с 2016 года озеро отошло в частную собственность и менее чем через четыре года начало уничтожаться.

Спасти нельзя уничтожить

«Сейчас на проданном земельном участке ведется засыпка озера и прибрежной полосы пятиметровым слоем грунта и строительного мусора четвертого класса опасности, — подытожил собеседник агентства. — Ежедневно работают два бульдозера, завозят в пойму реки Трубеж, окружающую озеро, до ста тяжелых самосвалов с глиной. На глазах всего города демонстрируется негуманное отношение к птицам».

По мнению Петруцкого, спасти уникальный пойменный ландшафт и озеро Дикая утка можно, только присвоив этим объектам статус памятника природы Рязанской области. А поскольку решение о присвоении такого статуса на основе научного обоснования принимает министерство природопользования Рязанской области, то и спрашивать надо с него.

Рязанские орнитологи-любители отмечают, что в случае засыпки озера птицы и другие животные, гнездящиеся там в настоящее время, исчезнут, так как все они очень тесно связаны с озером.

«Сейчас уже многие птицы вернулись на родину и скоро приступят к гнездованию. И, если засыпка озера будет продолжаться, в весенне-летнее время погибнут кладки и птенцы. После уничтожения озера птицы там гнездиться не будут, — отметила председатель рязанского клуба «Птицы» Елена Валова. — Помимо этого, озеро несет эстетическое значение. В нашем городе очень мало нетронутых уголков природы, где жители могут соприкасаться с ней и наблюдать за жизнью птиц. Они смотрят на обитателей озера часто прямо из окна общественного транспорта».

Уникальность и ценность озера, по словам собеседницы агентства, заключается в том, что оно расположено в пределах города, но при этом редко посещается людьми, берега заросли травой, благодаря чему там располагается колония чаек и гнездится большое количество водных, околоводных и других птиц, которых порой нигде больше в городе не встретишь.

ФАН попыталось узнать позицию министерства природопользования Рязанской области, но получить ответ на официальный запрос в установленные законом сроки так и не удалось. Однако в распоряжении нашего агентства имеется ответ ведомства рязанским активистам, выдержку из которого мы здесь и приведем.

Как следует из официального ответа представителя министерства, «действия по отсыпке земельного участка грунтом и строительными отходами указывают на нецелевое использование земель». Однако по какой-то причине ведомство продолжает называть собственника арендатором (земля была выкуплена в частную собственность в 2016 году за 696 129, 72 рубля. — Прим. ФАН) и со ссылкой на его слова поясняет, что выгрузка строительного мусора происходит в благих целях — таким образом укрепляют территорию.

«Грунт на участке переувлажнен, и отсыпка проводится для защиты земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания и другого негативного воздействия, — говорят в ведомстве. — 18 марта 2019 года работы на участке были приостановлены до проведения исследований по определению характеристик и способа образования водного объекта».

Поскольку до недавнего времени официально о существовании озера Дикая утка чиновники не знали, то и препятствовать действиям арендатора, а затем владельца не было причины. После того, как общественность начала активно привлекать внимание к данной территории, по поручению Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры были отобраны пробы строительных и бытовых отходов со спорной земли.

«Во время отбора проб была зафиксирована (фотосъемка) отсыпка грунтом и строительными отходами участка номер 3 грузовыми автомобилями, согласно полученной из УГИБДД УМВД России по Рязанской области информации, принадлежащими физическим лицам, — отметили в министерстве. — Возможно, это осуществление предпринимательской деятельности».

Занятно, что, согласно официальной информации Росреестра, в июне 2018 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о зоне с особыми условиями использования спорной территории. В отношении земельного участка были наложены ограничения (обременения) на производственно-хозяйственную деятельность.