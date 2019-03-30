Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае

Москва, 30 марта. Серьезное чрезвычайное происшествие произошло в провинции Шаньдун на востоке Китая: взорвалась фабрика, есть погибшие и пострадавшие.

По данным агентства «Синьхуа» со ссылкой на местные власти, взрыв прогремел в цеху частной фабрики по производству перлита, которая расположена в городе Цинчжоу. Смертельные травмы получили пять человек, еще трое пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца предприятия. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка в резервуаре сжиженного газа. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, около 640 пострадавших доставили в медицинские учреждения после взрыва на химическом заводе в китайском городе Яньчэн, 44 человека погибли.