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ФАН публикует видео с места смертельного ДТП на Невском проспекте

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ФАН публикует видео с места смертельного ДТП на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 30 марта. Один человек погиб, четверо получили травмы в результате серьезного ДТП в центре Петербурга — авария произошла на пересечении Невского и Литейного проспектов. Дорогу не поделили три автомобиля, Федеральное агентство новостей публикует видео с места смертельного ДТП.

Авария, напомним, произошла примерно в семь утра: автомобиль Hyundai Genesis, двигавшийся по Невскому на большой скорости, влетел в «Газель», которая ехала по Литейному проспекту. Иномарка после столкновения протаранила Volkswagen, тот от удара выехал на тротуар, задев пешехода.

По предварительной информации, виновник аварии — водитель Hyundai Genesis, проехавший на красный сигнал светофора.

Автор: Федор Веснин
© 2019 Федеральное агентство новостей
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