Минтруд назвал наиболее стабильные сферы труда в России

Москва, 30 марта. Наиболее стабильными сферами труда в РФ являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.

Также в список вошли здравоохранение и образование, сфера IT-технологий. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию, полученную во ВНИИ труда Минтруда РФ.

Согласно предоставленным данным, не так уверенно себя чувствуют специалисты, которые заняты в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ, где «достаточно высокий риск сокращения мест». Это касается, прежде всего, специалистов среднего звена и руководителей.

Кроме этого, нестабильными являются сферы администрирования и документооборота, банковской сферы и страхования, где сокращение персонала связано с цифровизацией и внедрением различных онлайн-сервисов и IT-продуктов.

«Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство, относиться к самому себе как к собственной инвестиции», — заметили во ВНИИ труда Минтруда РФ.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты России рассказали, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий.