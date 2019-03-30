Жители сирийского города Мейда получили гумпомощь от России
Дамаск, 30 марта. Военные РФ провели гуманитарную акцию в городе Мейда в сирийской провинции Риф-Дамаск. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Макаренко.
Он рассказал, что за время военного конфликта в Сирии боевики разрушили инфраструктуру города, поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию.
«Лечебные учреждения отсутствуют, многие здания разрушены», — сказал Макаренко.
По словам мэра города Ахмеда Резы, террористы уничтожили практически все здания в Мейде, в том числе мечети, водонапорную башню, мэрию и электростанцию, пишет РИА Новости.
Российские военные часто доставляют гумпомощь в сирийские города. Например, в конце января была проведена гуманитарная акция в поселке Дельафат в районе Манбиджа.