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Жители сирийского города Мейда получили гумпомощь от России

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Жители сирийского города Мейда получили гумпомощь от России

Дамаск, 30 марта. Военные РФ провели гуманитарную акцию в городе Мейда в сирийской провинции Риф-Дамаск. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Макаренко.

Он рассказал, что за время военного конфликта в Сирии боевики разрушили инфраструктуру города, поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию.

«Лечебные учреждения отсутствуют, многие здания разрушены​​​», — сказал Макаренко.

По словам мэра города Ахмеда Резы, террористы уничтожили практически все здания в Мейде, в том числе мечети, водонапорную башню, мэрию и электростанцию, пишет РИА Новости.

Российские военные часто доставляют гумпомощь в сирийские города. Например, в конце января была проведена гуманитарная акция в поселке Дельафат в районе Манбиджа.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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