Шведский ученый предложил Европе перейти на зимнее время по примеру России
Москва, 30 марта. Европейским странам, если они решат отказаться от сезонного перевода часов, стоит перейти на постоянное зимнее время по примеру России, считает руководитель лаборатории по изучению сна в Уппсальском университете Кристиан Бенедикт.
По словам шведского ученого, исследования подтверждают, что именно зимнее время лучше подходит для того, чтобы быть постоянным временем.
«Зимнее время — стандартное время, исследования это подтверждают», — сказал Бенедикт.
Он объяснил, что преимущества зимнего времени объясняются социальными ритмами, общество, отметил ученый, в большей степени ориентировано на тех, кто встает раньше.
«Если задуматься, наше общество создано для «жаворонков», все социальные ритмы ориентированы на ранний подъем утром, идете ли вы в школу или на работу. И это означает, что если вы хотите получить восемь часов сна, лечь спать тоже нужно раньше», — объяснил Бенедикт.
Людям важно получать как можно больше дневного света утром, ведь в первые часы после пробуждения настраиваются «внутренние часы» человека, уточнил шведский исследователь. В случае нехватки света, в частности, замедляется выработка мелатонина, что чревато развитием хронического недосыпа.
Напомним, в ночь на 31 марта в странах Европы стрелки часов переведут на час вперед, таким образом осуществится переход на летнее время. Россия отказалась от этой практики в 2014 году. В Европарламенте в настоящее время изучают возможность прекращения перевода часов после 2021 года.