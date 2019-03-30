Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Вашингтон, 30 марта. Известного американского политика, бывшего вице-президента США и кандидата в главы государства на выборах 2020 года Джо Байдена обвинили в домогательствах. О неподобающем поведении члена Демократической партии рассказала бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.

По словам Флорес, в 2014 году Байден в ходе публичного мероприятия приблизился к женщине сзади, а затем поцеловал ее в голову. В интервью ресурсу The Cut Флорес назвала инцидент крайне неловким.

«Я чувствовала, как он приближается ко мне сзади. Он наклонился дальше и вдохнул мои волосы…. Он поцеловал меня в затылок. Мой мозг отказывался понимать, что происходит», — рассказала Флорес.

Напомним, ранее 76-летний Байден объявил, что намерен баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. В случае победы Байден станет самым пожилым человеком, когда-либо избранным на пост американского президента.

Отметим, действующего главу США Дональда Трампа неоднократно обвиняли в домогательствах. В феврале на 45-го американского президента подала в суд бывшая сотрудница его избирательного штаба. Речь, как и в случае с Байденом, идет о о поцелуе без согласия.