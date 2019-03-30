Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Москва, 30 марта. Американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Разведывательный БПЛА ВВС США вылетел с базы в Италии, а затем направился к линии разграничения в Донбассе. Затем, судя по данным PlaneRadar, беспилотник пролетел вдоль черноморского побережья России.

Напомним, в последнее время деятельность иностранных разведывательных самолетов и БПЛА вблизи российских границ и военных объектов активизировалась.

Российские системы наблюдения регулярно фиксируют приближение беспилотников и самолетов, занимающихся наблюдением, к воздушному пространству РФ над Балтийским морем и Крымом, а также к базам ВКС РФ в Сирии.

Не так давно у российских границ был замечен стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H. Минобороны РФ призывает США отказаться от подобных разведывательных операций, однако Пентагон игнорирует обращения.

Отметим также, что ранее в Черное море вошли корабли НАТО. По мнению директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, НАТО будет наращивать свое присутствие вблизи российских границ, однако напугать Россию у альянса не получится.