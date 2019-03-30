Назван повседневный продукт для подавления рака груди

Вашингтон, 30 марта. Потребление всего 57 граммов грецких орехов в день может подавить рост опухоли при подтвержденном раке молочной железы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Маршалла (США).

Ранее ученые выяснили, что грецкие орехи в рационе замедлили рост рака молочной железы и риск его возникновения у мышей. Исследователи предположили, что потребление грецкого ореха может изменить экспрессию генов при онкологическом заболевании у женщин.

В клиническом исследовании участвовали 10 пациенток с раком молочной железы на стадии, когда опухоль имеет подходящий для взятия биопсии размер. После первичного отбора образца ткани, участниц разделили на две группы, в одной из которых женщины съедали по две унции (около 57 граммов) грецкого ореха в день.

Спустя две недели пациенток прооперировали, у удаленных опухолей ученые взяли образцы ткани. Их изучение показало, что у 456 идентифицированных генов экспрессия в опухоли была значительно изменена. Активировались способствующие апоптозу (программируемой клеточной гибели) пути, механизмы размножения и миграции клеток подавлялись.

«Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что потребление грецкого ореха может подавлять рост опухоли и повышать шанс на выживание при раке молочной железы», — подчеркнула профессор кафедры биомедицинских наук в Университете Маршалла Элейн Хардман.

Исследовательница отметила, что для клинического подтверждения сделанных выводов потребуются более масштабные исследования.

Ранее RT сообщила, что за пять последних лет в России почти на 20% чаще стали диагностировать рак молочной железы.